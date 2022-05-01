Ханты-Мансийск, , 05:29 — REGNUM Пенсионеры Югры старше 50 лет с хроническими заболеваниями получат полное бесплатное лекарственное обеспечение. Об этом сообщает департамент общественных связей и внешних связей ХМАО.

Лекарства

Для граждан старше 50 лет — пенсионеров, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, бронхиальной астмой, хроническими гепатитами — в Ханты-Мансийском автономном округе устанавливается бесплатное лекарственное обеспечение. Ранее возмещалось 50% стоимости приобретённых препаратов.

Отмечается, что о доступных мерах социальной поддержки жители ХМАО могут узнать с помощью приложения «Социальный путеводитель Югры».