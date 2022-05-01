Москва, 1 мая 2022, 05:26 — REGNUM Последствия обстрелов украинскими боевиками школы и детского сада в Херсонской области показало Минобороны России. Видеозапись с места событий 30 апреля распространило российское военное ведомство.
Уточняется, что подразделения украинских боевиков обстреляли освобождённые российскими военнослужащими от гнёта нацистов населённые пункты Киселевка и Широкая Балка в Херсонской области. Артиллерийский обстрел вёлся боевиками по гражданским объектам: школе и детскому саду в Киселёвке.
Кроме того, огонь из артиллерийских орудий вёлся по кладбищу на окраине Широкой Балке в момент, когда на его территории находились люди.
В результате обстрелов есть погибшие и пострадавшие среди мирных граждан. Зданиям школы и детского сада был причинён серьёзный ущерб: повреждены кровля, фасады и остекление зданий. Жители обеих населённых пунктов частично были лишены энергоснабжения.
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