Москва, 1 мая, 2022, 05:26 — ИА Регнум. Последствия обстрелов украинскими боевиками школы и детского сада в Херсонской области показало Минобороны России. Видеозапись с места событий 30 апреля распространило российское военное ведомство.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ ведут обстрел

Уточняется, что подразделения украинских боевиков обстреляли освобождённые российскими военнослужащими от гнёта нацистов населённые пункты Киселевка и Широкая Балка в Херсонской области. Артиллерийский обстрел вёлся боевиками по гражданским объектам: школе и детскому саду в Киселёвке.

Кроме того, огонь из артиллерийских орудий вёлся по кладбищу на окраине Широкой Балке в момент, когда на его территории находились люди.

В результате обстрелов есть погибшие и пострадавшие среди мирных граждан. Зданиям школы и детского сада был причинён серьёзный ущерб: повреждены кровля, фасады и остекление зданий. Жители обjих населённых пунктов частично были лишены энергоснабжения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВСУ выпустили десять снарядов калибрf 122 мм по городу Первомайску в ЛНР.