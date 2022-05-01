Москва, , 05:21 — REGNUM В связи с наступлением майских праздников, почти во всех федеральных округах России (за исключением Центрального), прогнозируется сложная пожарная обстановка. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МЧС России, рост возгораний в этот период обычно увеличивается почти на 30%. Десятки российских регионов уже ввели противопожарный режим.

Лесной пожар

По оценке спасателей, большая часть пожаров возникает по причине загорания сухой травы, неубранного мусора, лесной подстилки. Основная причина — человеческая беспечность, халатное отношение к вопросам безопасности.

К примеру, на территории Красноярского края больше всего палов травы возникло в Емельяновом районе края. Для их тушения применяются вертолеты МЧС России. Заблаговременно в целях обеспечения пожарной безопасности в период майских праздников, создан и функционирует межведомственный оперативный штаб, работают межведомственные патрульные группы, сообщает телеграм-канал МЧС РФ.

В Курганской области 29 апреля удалось предотвратить распространение огня на населенные пункты Кетовского, Белозерского, Каргапольского и Варгашинского районов, а также микрорайоны г. Кургана.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что последние годы лесные пожары в России начинаются уже в январе, 28 апреля известил начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Николай Кривошеев на круглом столе «Лесные пожары 2022: прогнозы, проблемы, риски». По его словам, пожароопасный сезон на территории РФ становится почти круглогодичным.

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