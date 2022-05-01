Лондон, , 05:24 — REGNUM Переговоры на высоком уровне по поводу «китайской угрозы» Тайваню состоялись между Великобританией и США. Стороны впервые обсудили план действий на случай чрезвычайных ситуаций, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Переговоры провели в начале марта на Тайване координатор Белого дома по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл, высокопоставленный представитель Совета национальной безопасности по Китаю Лаура Розенбергер и представители Лондона. Речь шла о сотрудничестве, которое снизит вероятность войны с Китаем.

Обсуждение также касалось того, какую роль «будет играть Великобритания, если США окажутся в войне с Китаем из-за Тайваня».

Издание отмечает, что США стремятся активнее сотрудничать с союзниками в Европе по поводу Тайваня и действий КНР. Так, американская администрация поделилась с рядом союзников запрещённой разведывательной информацией.

В администрации президента США и британском правительстве не стали комментировать информацию о переговорах.

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