Вашингтон, 1 мая, 2022, 05:09 — ИА Регнум. Европейским странам грозит стагфляция — сочетание высоких темпов инфляции, безработицы и снижения темпов экономического роста. Франция уже находится в этом состоянии, сообщает CNN.

Рауль Дюфи. Панорама Парижа. 1924-25

Предварительные данные за первый квартал 2022 года, опубликованные 29 апреля, говорят о росте экономики еврозоны всего на 0,2% относительно предыдущего квартала. При этом инфляция в апреле подскочила до 7,5% — рекордного значения за четверть века.

Основной фактор инфляции — рост цен на электроэнергию и продовольствие, подгоняемый конфликтом на Украине и санкциями Запада против России. Также наблюдаются сбои в цепочках поставок и падение потребительского доверия.

«В результате, будучи регионом, в наибольшей степени подверженным [воздействию этого конфликта], еврозона погрузилась в состояние стагфляции», — отмечают экономисты банка Berenberg.

В Германии ВВП вырос всего на 0,2%, а прогноз роста на этот год понижен до 2,2%. Власти предупреждают об угрозе рецессии в случае прекращения поставок российского газа.

Во Франции ВВП не вырос вовсе, а инфляция поднялась до рекорда. Расходы домохозяйств в первом квартале снизились на 1,3%. В Италии экономика сократилась на 0,2%, говорится в статье.