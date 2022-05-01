Нью-Мексико, США, , 04:26 — REGNUM Самый разрушительный лесной пожар в американском штате Нью-Мексико вышел из-под контроля. Как сообщает Reuters, пламя бушует в опасной близости от горных деревень. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер. В долине Мора готовят к эвакуации тысячи людей.

Лесной пожар

«Более двух десятилетий экстремальной засухи превратили покрытые лесом горы и долины в пороховую бочку», — пояснил эксперт по пожарной безопасности Стюарт Тернер. По его словам, кромка огня движется движется намного быстрее, чем ожидалось.

На 30 апреля пожар охватил около 40 тысяч гектаров леса.

Как сообщало ИА REGNUM, штат не первый раз страдает от лесных пожаров на фоне экстремальной засухи. В середине апреля жертвами так называемого пожара Макбрайд, который уничтожил 207 домов и сжег 2321 гектар, стали двое стариков: пожимая пара погибла при попытке эвакуироваться из своего дома.

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