Лондон, 1 мая, 2022, 04:16 — ИА Регнум. Власти Великобритании утверждают, что Россия использует «фабрику троллей» для распространения дезинформации о происходящем на Украине. Об этом говорится в заявлении британского МИД.

Policy Exchange Лиз Трасс

Британское внешнеполитическое ведомство ссылается на исследование экспертов, получавших финансирование от Лондона. Итоги их работы не были официально опубликованы.

«Мы не можем позволить Кремлю и его теневым фермам троллей вторгнуться в наши онлайн-пространства со своей ложью», — приводит Reuters слова главы МИД Британии Лиз Трасс.

В ведомстве полагают, что для вербовки и координации новых участников «фабрики троллей» в России используют Telegram. Эти люди затем распространяют комментарии в поддержку российского руководства и действий Москвы.

Указано также, что «тролли» атакуют иностранных министров и лидеров стран.

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