Нью-Мексико, США, 1 мая, 2022, 04:13 — ИА Регнум. Крупнейший в США лесной пожар никак не удаётся взять под контроль в американском штате Нью-Мексико. Об этом 30 апреля сообщает агентство Reuters.

Лесной пожар

Лесной пожар бушует в штате с 6 апреля, он охватил более 300 кв. километров леса в горах Сангре-де-Кристо, пламя уничтожило сотни домов и построек. По последним данным, пламя подобралось на опасно близкое расстояние к горным поселениям. В долине Мора, расположенной в 60 км от города Санта-Фе, тысячи людей приготовились к эвакуации.

Как отметил эксперт по пожарной безопасности Стюарт Тернер, сильная засуха превратила покрытые лесом горы в гигантскую пороховую бочку. Распространению огня также способствует сильный ветер. В настоящее время пожар вышел из-под контроля, локализовать его не удаётся. Отмечается, что пожар стал самым разрушительным среди нескольких десятков лесных пожаров на юго-западе США, где сезон природных пожаров начался намного раньше из-за изменения климата.

По данным на 30 апреля, огнём охвачены около 40 тыс. гектаров леса. О возможных пострадавших информация не поступала. Пожару присвоен повышенный уровень сложности, дым от него распространяется на несколько километров, охватывая соседние города и поселения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Курган летит самолёт-амфибия Бе-200 ЧС Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра. Дополнительные силы авиации были запрошены в МЧС России с целью тушения природных пожаров в период продолжительных майских праздников.