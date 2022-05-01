Канзас-Сити, США, 1 мая, 2022, 03:43 — ИА Регнум. Более 15 тысяч человек остались без энергоснабжения из-за урагана на территории американского штата Канзас. Об этом 30 апреля сообщило агентство The Associated Press.

Cameron Nixon Торнадо

По данным, полученным от местных властей, стихия, охватившая несколько районов штата, стихией были разрушены, либо повреждены тысячи жилых зданий. Основной удар стихии пришёлся на города Андовер. Как отмечают очевидцы, в городе буквально уничтожены несколько десятков зданий, дороги завалены упавшими деревьями и мусором.

По предварительной информации, пострадали 12 человек, но это не окончательная цифра, точное количество пострадавших на настоящее время неизвестно. Начальник пожарной охраны Андовера Чад Рассел заявил, что часть районов была «сметена ветром», им был нанесён «очень сильный ущерб». По словам Рассела, пострадало и здание мэрии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о разрушительном торнадо, который пронёсся по американскому штату Канзас.