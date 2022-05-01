Вашингтон, 1 мая, 2022, 03:25 — ИА Регнум. Сроки возвращения американских дипломатов на Украину обсудили госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента по итогам переговоров.

Mfa.gov.ua Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен

Глава пресс-службы Нед Прайс отметил, что Блинкен представил Кулебе обновлённую информацию о планах возвращения дипломатов США на Украину. Речь шла о первых визитах во Львов на этой неделе, а также о намерении вернуть дипломатов в Киев в кратчайшие сроки.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили запрос президента США Джо Байдена о выделении $33 млрд на военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM, запрос американской администрации предполагает резкое увеличение объёмов финансирования усилий Вашингтона по противостоянию России. В частности, предлагается выделить Украине более $20 млрд на оружие, боеприпасы и другую военную помощь.

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