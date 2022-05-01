Москва, 1 мая, 2022, 03:07 — ИА Регнум. Почти 50 авиарейсов было отменено, либо задержано в аэропортах города Москвы. Об этом 30 апреля свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Publicdomainpictures.net В аэропорту

Всего по состоянию на 03:00 мск был отменён 31 авиарейс, ещё 16 были задержаны. В частности, в аэропорту «Внуково» задержано восемь авиарейсов, ещё шесть отменено; в аэропорту «Домодедово» задержано два авиарейса, четыре отменено. В аэропорту «Шереметьево» отменено самое большое количество авиарейсов на настоящий момент — 21, задержано шесть рейсов.

Из аэропорта «Жуковский» информацию об отменённых и задержанных авиарейсах не сообщали, вылет и посадка воздушных судов здесь проходит по расписанию.

О причинах задержек и отмен авиарейсов в воздушных гаванях Москвы не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене и задержке более 30 авиарейсов в аэропортах города Москвы.