Вашингтон, 1 мая, 2022, 03:12 — ИА Регнум. Американская компания Netflix решила не продлевать комедийный сериал «Космические войска» на третий сезон. Об этом сообщает издание Deadline.

Пресс-служба фестиваля «Золотой Феникс» Алексей Воробьев

Второй сезон сериала вышел 18 февраля и получил неоднозначные отзывы. В рейтинге стримингового сервиса он ненадолго поднялся до пятого места, в то время как первый сезон долго занимал лидирующую позицию.

В центре сюжета — генерал Марк Найрд, возглавивший американские Космические войска. Его роль исполнил Стив Карелл, выступивший одним из создателей сериала.

Одного из персонажей, русского военного наблюдателя Юрия Телатовича играет актер Алексей Воробьёв. Первый сезон сериала вышел в мае 2020 года.

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