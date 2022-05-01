Конакри, , 03:01 — REGNUM Лидер военного переворота в Гвинее — Мамади Думбуя — в телеобращении к нации объявил, что переходный период его правления в республике продлится 39 месяцев. Как сообщает 1 мая агентство France-Presse, такое решение принято после ряда политических консультаций.

Конакри, столица Гвинеи Maarten van der Bent

Как ожидается, переходный период завершится проведением президентских и парламентских выборов.

Напомним, вооруженный мятеж в Гвинее начался в начале сентябре 2021 года. Мятежники задержали президента Альфу Конде, а также ещё ряд высокопоставленных должностных лиц.

Мамади Думбуя, руководивший группой гвинейских сил спецназначения, выступил тогда с обращением, в котором заявил о роспуске правительства, отмене Конституции и закрытии границ страны.

Президентом Гвинеи Думбуя провозглашён военными 17 сентября. Он будет возглавлять страну в переходный период, наступивший после захвата власти.

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