Кабул, , 02:37 — REGNUM Женщина стала жертвой взрыва, прогремевшего в микроавтобусе в Кабуле. Об этом 30 апреля сообщило агентство Reuters.

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Второй за последние два дня взрыв прогремел в микроавтобусе с пассажирами в Кабуле. По предварительным данным, одна пассажирка погибла на месте, ещё три человека получили ранения.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая радикальная группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отмечается, что за последние несколько месяцев в Афганистане произошло несколько террористических актов, жертвами которых стали как мирные жители, так и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число погибших в результате взрыва в мечети Кабула превысило 50 человек. Трагедия произошла во время молитвы в мечети Халифа Сахиб, которая расположена в западной части города.

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