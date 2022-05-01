Херсон, Украина, , 02:36 — REGNUM В освобожденной от украинских националистов Херсонской области сегодня, 1 мая стартовал переход в рублевую зону. Как пояснил РИА Новости заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов, организация как наличных, так и безналичных кассово-денежных расчетов поручена российскому Международному расчетному банку.

Виктор Севец. Лодки в Геническе. 1960-е Украина, Херсонская область

Известно, что переходной период займет до четырех месяцев. В течение этого срока в регионе будут ходить рубль и гривна.

«Привлекать на работу в банки мы планируем местных, которые хорошо знают специфику и банковское дело… Сеть будет расширена. Они планируют создать более 200 отделений в области», — отметил глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, сейчас финансовые обороты осуществляются процентов на 80 в наличном варианте.

«Этот вариант совсем неприемлем в обычной жизни», — подчеркнул глава администрации.

Напомним, 28 апреля заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что возвращение освобождённого от украинских националистов региона обратно под контроль Украины исключено. В соцсетях решение поддерживают. «Сомнений нет. Проект Украина, закрыт. Навсегда», — отметил Сергей Измайлов.

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