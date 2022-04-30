Москва, 1 мая, 2022, 02:24 — ИА Регнум. Установленный на телефон мессенджер Telegram, отправленные СМС на российские номера, а также подписки на российские каналы в социальных сетях могут стать причиной задержания для жителей украинского города Николаева участниками территориальной обороны Украины. Об этом 30 апреля сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе брифинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Мизинцев уточнил, что украинские националисты постоянно проводят рейды для жителей города, проверяя горожан на наличие пророссийских взглядов, а также фактов передачи информации российским военным.

«Всех подозреваемых задерживают и подвергают пыткам, угрожают передачей в СБУ, а также физической расправой над родственниками», — отметил представитель Минобороны России.

Кроме того, Мизинцев рассказал, что украинские националисты, угрожая жителям города, изымают у них ценные вещи и продукты питания под предлогом помощи теробороне, а также заставляют оборудовать блокпосты и опорные пункты.

Представитель Минобороны России указал, что десятки задержанных не вернулись домой, их местонахождение до сих пор неизвестно.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что казачий отряд «Дон» ликвидировал одну из групп украинских нацистов.