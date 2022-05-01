Пекин, , 01:56 — REGNUM Украина видит Китай среди стран — гарантов безопасности. Об этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью агентству «Синьхуа».

Дмитрий Кулеба Официальное интернет-представительство президента Украины

По его словам, в настоящее время Киев изучает возможность получения гарантий безопасности от постоянных членов Совбеза ООН, включая Китай, а также от других крупных держав. На Украине уважают Китай и доверяют ему.

«Мы предлагаем Китаю стать одним из гарантов безопасности Украины, это знак нашего уважения и доверия к КНР», — сказал Кулеба.

Он поблагодарил китайскую сторону за уже предоставленную гуманитарную помощь и за готовность продолжать поставки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кулеба призвал власти Индии перестать занимать нейтральную позицию по Украине.

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