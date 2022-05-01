Москва, , 01:34 — REGNUM Вариант штамма коронавируса «Омикрон» ВА.2 или «Стелс-Омикрон» стал самым заразным из мутаций вируса за всё время пандемии. Об этом 1 мая сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнил специалист, доля «Стелс-Омикрона» постоянно росла, достигнув в итоге 90% от всех случаев заражения. Это, по мнению учёного, подтверждает информацию о том, что данный вариант коронавируса является «самым трансмиссивным» из всех, что довелось наблюдать специалистам во время пандемии.

По словам Хафизова, подлинии ВА.4 и ВА.5 в России выявлены не были и в большинстве стран они встречаются довольно редко.

«Хотя в той же Южной Африке, где зародился омикрон, их уже выявляют достаточно часто. Что беспокоит — на данный момент в ЮАР наблюдается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, и при высокой доле BA.4 и BA.5 можно предположить, что связь с новыми штаммами имеется», — пояснил специалист Роспотребнадзора.

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