Москва, 1 мая, 2022, 01:34 — ИА Регнум. Вариант штамма коронавируса «Омикрон» ВА.2 или «Стелс-Омикрон» стал самым заразным из мутаций вируса за всё время пандемии. Об этом 1 мая сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиля Хафизова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Как уточнил специалист, доля «Стелс-Омикрона» постоянно росла, достигнув в итоге 90% от всех случаев заражения. Это, по мнению учёного, подтверждает информацию о том, что данный вариант коронавируса является «самым трансмиссивным» из всех, что довелось наблюдать специалистам во время пандемии.

По словам Хафизова, подлинии ВА.4 и ВА.5 в России выявлены не были и в большинстве стран они встречаются довольно редко.

«Хотя в той же Южной Африке, где зародился омикрон, их уже выявляют достаточно часто. Что беспокоит — на данный момент в ЮАР наблюдается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, и при высокой доле BA.4 и BA.5 можно предположить, что связь с новыми штаммами имеется», — пояснил специалист Роспотребнадзора.

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