Вашингтон, 1 мая, 2022, 01:44 — ИА Регнум. США готовят бронетранспортёры M113 к передаче украинским войскам. Видеоролик об этом распространило 30 апреля американское министерство обороны.

БТР M113 Сухопутных войск США в Панаме. 21 декабря 1989 года

Видео сняли на армейской базе в штате Джорджия. На нём гусеничные БТР подъезжают к грузовым прицепам и поднимаются на платформы. Рабочие закрепляют БТР цепями. На одной из машин видна эмблема Красного Креста.

«Военнослужащие сухопутных сил США размещают бронетранспортёры М113 на автотранспортёрах», — говорится в описании ролика.

США намерены передать Украине 200 таких машин. СМИ отмечают, что бронетранспортёры взяты в нескольких штатах у национальной гвардии.

Бронетранспортёры M113 начали серийно производить в США в 1960 году. Выпуск продолжался до 2007 года. Долгое время это были основные машины такого типа в США. Они в большом количестве остаются на вооружении ряда стран, постепенно их заменяют более современные машины. В США M113 задействованы для вспомогательных задач.

Читайте также: Басурин: США поставками оружия Киеву развязывают войну со всем миром