Киев, 1 мая, 2022, 01:21 — ИА Регнум. Уже в июне 2022 года Украине присвоят статус кандидата в члены Евросоюза, полагает украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Об этом сообщает издание «Страна».

Kmu.gov.ua Ольга Стефанишина

По мнению Стефанишиной, «Украина получит статус кандидата в члены ЕС уже на следующей встрече лидеров Евросоюза, которая должна состояться в июне 2022 года», говорится в сообщении в телеграм-канале издания.

В апреле представитель Еврокомиссии Анна Писонеро сообщила о начале оценки ответов на первую часть опросника о вступлении в ЕС, которые предоставила Украина.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС. В апреле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала ему опросник для начала переговоров по интеграции.

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