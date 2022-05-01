Хельсинки, , 01:04 — REGNUM Подготовку к прекращению поставок газа начало правительство Финляндии. Об этом 30 апреля сообщает газета Helsingin Sanomat.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным издания, риск прекращения поставок российского газа в мае оценивается как реальный. Финская государственная газовая компания Gasum должна до 20 мая принять решение по вопросу условий оплаты поставок газа из России и сообщить о нём компании «Газпром». Главным условием, выдвинутым европейским странам Россией является оплата поставок энергоносителей в рублях.

По данным правительства Финляндии, имеющейся газовой инфраструктуры страны будет недостаточно для замены российского газа в случае, если его поставки будут прекращены. При этом уточняется, что две трети от общего объёма поставок газа в Финляндии используется в промышленности как сырьё для технологических процессов. Крупнейшими потребителями газа являются предприятия химической и лесной промышленности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Финляндии решили, что их не устраивают расчёты в рублях за газ из России.

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