Чита, 1 мая, 2022, 01:03 — ИА Регнум. Житель Читы, который удерживал в заложниках малолетнего ребёнка, задержан. Против него возбуждено уголовное дело, сообщает 1 мая пресс-служба следственного управления СКР по Забайкальскому краю.

BNews.kz Задержанный

Мужчину 1986 года рождения, указано в сообщении, подозревают в незаконном лишении несовершеннолетнего свободы, совершенном с применением оружия. Такое преступление предусмотрено пунктами «г, д» части 2 статьи 127 УК РФ.

По информации следствия, 30 апреля мужчина на протяжении нескольких часов удерживал в одной из квартир жилого дома в Чите малолетнего ребёнка. При этом он угрожал ребёнку огнестрельным оружием.

В ночь на 1 мая злоумышленника нейтрализовали сотрудники спецподразделений Росгвардии. Пострадавших нет, с ребёнком работают медики и психологи.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Читы взял в заложники собственного сына и требовал, чтобы в квартиру вошла его жена. По некоторым данным, мужчина находился в неадекватном состоянии.

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