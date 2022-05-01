1 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 08:48 — REGNUM Сообщение о том, что 500 железнодорожных вагонов дочерней компании «Новатэк», оказавшиеся запертыми в Польше из-за антироссийских санкций, из-за простоя могут взлететь на воздух, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 1 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

«Польша может взорваться от дерьма и вредности местного правительства в отношении России», — предрекает Никита А.

Многие пользователи пришли к выводу, что неразумная политика польского руководства может привести к трагедии, жертвами которой станут простые польские граждане.

«Хотелось бы посочувствовать. Искренне даже. Но ведь они сами вроде этого добились, разве не так? Чего же тогда теперь ждать? Что они взорвутся — цистерны эти? До чего всё-таки русофобия русофоба готова довести», — ужасается Ефим С

Компания «Новатэк» novatek.ru

Некоторые комментаторы отмечают, что польские власти, которые люто ненавидят Россию, готовы пожертвовать даже собственным населением, лишь бы навредить нашей стране.

«Всё это лишь обнажает русофобскую политику Польши, руководство которой готово на всё, лишь бы навредить России. Власти в Варшаве особо не заморачиваются последствиями этих санкций для самой Польши. Им важнее угодить Штатам в их русофобской политике, потому что за это, судя по всему, Вашингтон башляет внушительные бабки», — подозревает Александр П.

Часть людей полагает, что Польша больше заботится об американских интересах, нежели о своём населении, которое терпит большие издержки из-за антироссийской политики государства.

«Зато США будут обласканы польским правительством. И ВВП Польши сильно снизится. Соответственно страдать будет рядовой поляк. Наблюдаем и очень за Польшу переживаем», — пишет Юрий М.

«Очередное подтверждение того, что Польша только самой себе навредила, отказавшись от прямых поставок российского газа и врубив на полную неадекватную санкционную политику», — отметил Дамиан П.

Ряд пользователей указывает на то, что польская элита состоит сплошь из русофобов, поэтому нет никакой надежды на то, что вскоре в Польше придёт к власти адекватный политик, который не замышляет против России ничего дурного.

«Там есть у них хоть один здравомыслящий политик или они все с головой не дружат? Быстрее бы взорвалось, чтобы Польша уже успокоилась и перестала лить свою желчь в наш адрес. Главное, чтобы люди не пострадали. После взрыва, надеюсь, осознание своих ошибочных действий наступит. Хоть бы о своём народе подумали и о назревающей глобальной катастрофе. Понятное дело, что Америке пофиг, она на другом континенте. Не они же дышать газом будут, а поляки», — указывает Лиана Л.

Нашлись и те, кто призвали польские власти не допустить большой трагедии — вагоны с газом следует вернуть России.

«Офигеть! К чему вот они приводят свою страну? Очень мне это интересно! И хочется, чтобы страны начали понимать, что кроме правительства есть ещё и люди, которые как бы могут пострадать!» — пишет Злата Ч

Напомним, 30 апреля компания «Новатэк» опубликовала пресс-релиз, согласно которому порядка 500 вагонов сжиженного газа подвергаются риску взрыва в Польше из-за санкций, введённых против дочернего предприятия этой компании Novatek Green Energy. Отмечается, что из-за потери контроля и невозможности дальнейшей транспортировки и разгрузки железнодорожные вагоны, заполненные сжиженным газом, которые легально въехали на польскую территорию, из-за простоя могут взлететь на воздух.