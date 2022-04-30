Тбилиси, 1 мая, 2022, 00:23 — ИА Регнум. Сильный проливной дождь вызвал наводнение в столице Грузии, городе Тбилиси. Об этом 30 апреля сообщают все грузинские телеканалы.

Ливень

Мощный ливень начался в Тбилиси вечером 30 апреля, за короткое время былb затопленs набережная и центральные улицы города. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии и администрация города Тбилиси до настоящего момента не сообщали о возможных последствиях наводнения.

Метеорологи прогнозируют проливные дожди на территории Грузии в течение всей следующей недели.

Ранее ИА REGNUM сообщало о штормовом предупреждении в связи с сильными ливнями в Калмыкии.