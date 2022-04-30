Брюссель, 1 мая, 2022, 00:31 — ИА Регнум. Очередной пакет санкций ЕС против России может включать полный запрет на российскую нефть к концу года, а также увеличение количества банков, отключенных от международной платежной системы SWIFT. Об этом сообщает 30 апреля агентство Bloomberg.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Санкции

Источники агентства, знакомые с обсуждениями частного характера, отмечают, что ЕС будет настаивать на отключении от системы SWIFT Сбербанка, а также других финансовых организаций России и Белоруссии. Ранее санкции против Сбербанка ввели Великобритания и США.

Ввести запрет на российскую нефть ЕС предложит к концу года. До этого предполагается постепенный ввод ограничений на импорт.

Предлагаемые ограничения затронут также консультативные услуги, услуги на базе облачных технологий и приобретение недвижимости. Вероятно и расширение персональных списков санкций, связанных с проведением российской военной спецоперации на Украине.

Ряд государств ЕС, добавляют источники, настаивают на ужесточении существующих ограничений на морскую торговлю и работу с портами.

Решение о новом, шестом пакете санкций может быть принято на следующей неделе на встрече представителей всех стран ЕС. Оно потребует поддержки всех 27 стран содружества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что власти ФРГ не будут платить за российский природный газ в рублях ни сейчас, ни в будущем.

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