Хельсинки, , 00:06 — REGNUM Правительство и компании Финляндии готовятся к прекращению в мае поставок природного газа из России. При этом решение о возможном принятии условий оплаты российского газа за рубли пока не принято. Об этом 30 апреля сообщает Helsingin Sanomat.

Российский газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно данным журналистов издания, представители госкомпании Gasum сообщат о том, согласна ли они на условие об оплате российского газа в рублях не позднее 20 мая.

«Газпром» уже направил в адрес компаний-импортёров Польши и Болгарии письмо о прекращении поставок. Такое решение продиктовано отказом стран перейти на оплату газа за рубли.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Согласно документу, с 1 апреля оплатить поставки российского газа можно только в рублях.