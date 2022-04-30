Хельсинки, 1 мая, 2022, 00:06 — ИА Регнум. Правительство и компании Финляндии готовятся к прекращению в мае поставок природного газа из России. При этом решение о возможном принятии условий оплаты российского газа за рубли пока не принято. Об этом 30 апреля сообщает Helsingin Sanomat.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский газ

Согласно данным журналистов издания, представители госкомпании Gasum сообщат о том, согласна ли они на условие об оплате российского газа в рублях не позднее 20 мая.

«Газпром» уже направил в адрес компаний-импортёров Польши и Болгарии письмо о прекращении поставок. Такое решение продиктовано отказом стран перейти на оплату газа за рубли.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Согласно документу, с 1 апреля оплатить поставки российского газа можно только в рублях.