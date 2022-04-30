Франция, 1 мая, 2022, 00:01 — ИА Регнум. Туристическое судно село на мель в водах Ла-Манша возле города Сен-Мало. Об этом 30 апреля сообщает Agence France-Presse со ссылкой на префектуру.

Иван Шилов ИА REGNUM Борт судна

Инцидент произошел около полудня 30 апреля. На место происшествия прибыли спасатели. Они оперативно эвакуировали туристов. На берег вернули 26 пассажиров судна.

Никто из туристов не пострадал.

Спустя несколько часов после прилива судно смогло вернуться в порт.