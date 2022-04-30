Каракас, , 23:54 — REGNUM Вооружённые силы Венесуэлы (FANB) захватили подводную лодку колумбийских торговцев наркотиками. Об этом сообщил в Twitter стратегический операционный командующий Доминго Эрнандес.

Военнослужащие Венесуэлы Caribbeannewsservice.com

Он рассказал, что в ходе операции «Боливарианский щит» военнослужащие Венесуэлы захватили судно с жёстким корпусом подводного типа. Субмарина находилась у берега реки Араука в штате Апуре.

Эрнандес уточнил, что судно использовалось одной из групп колумбийских наркоторговцев для доставки грузов из Колумбии к атлантическому побережью Венесуэлы по реке Ориноко.