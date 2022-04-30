* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 23:48 — REGNUM Бывший президент Афганистана Ашраф Гани, вероятно, станет советником правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщил бывший глава национальной безопасности Афганистана Рахматулла Набиль на своей странице в соцсети.

Кабул (сс) Masoud Akbari

По его данным, 30 апреля Хешмат Гани, брат бывшего президента, провел встречу с официальными лицами ISI (пакистанская разведка).

«Хешмат Гани, передал пакистанцам послание Ашрафа Гани, в котором был поднят вопрос возвращения Ашрафа Гани в Афганистан в качестве советника правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его возможной деятельности по признанию правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и высвобождению замороженных резервов Центрального банка», — написал Набиль.

«О реакции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на это предложение в настоящее время ничего не известно», — отметил он.

Стоит отметить, что Набиль был одним из критиков Ашрафа Гани во время его правления. Он подал в отставку с поста главы службы национальной безопасности Афганистана из-за несогласия с политикой Ашрафа Гани.

Талибы* — представители организации, деятельность которой запрещена в РФ.