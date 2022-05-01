Санкт-Петербург,
1 мая 2022, 09:29 — REGNUM «Зенит» на своем поле обыграл «Локомотив» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), досрочно завоевав чемпионский титул. Встреча прошла 30 апреля на «Газпром-Арене» Санкт-Петербурга и завершилась со счетом 3:1.
Матч 27-го тура чемпионата России по футболу между командами ФК «Зенит» и ФК «Локомотив»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Болельщики ФК «Зенит»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Андрей Мостовой
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч 27-го тура чемпионата России по футболу между командами ФК «Зенит» и ФК «Локомотив»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Болельщики «Зенит» перед началом матча
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Локомотив» Гирано Керк радуется забитому голу во время матча
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки ФК «Локомотив» радуются забитому голу во время матча
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки ФК «Локомотив» Гирано Керк и Вильсон Изидор радуются забитому голу во время матча
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Дмитрий Чистяков и игрок ФК «Локомотив» Вильсон Изидор
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь ФК «Зенит» 22 Михаил Кержаков
Дарья Драй © ИА REGNUM
Болельщики ФК «Зенит»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Победу петербуржцам принесли голы Ивана Сергеева, Малколма и Андрея Мостового. Таким образом, «Зенит» набрал 61 очко после 27 туров в Тинькофф Российской Премьер-лиге.
Игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Локомотив» Гирано Керк и игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Локомотив» Гирано Керк и игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Локомотив» Вильсон Изидор и игрок ФК «Зенит» Нуралы Алип
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Малком и игрок ФК «Локомотив» Рифат Жемалетдинов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки ФК «Зенит» Юри Альберто, Дуглас Сантос и игрок ФК «Локомотив» Вильсон Изидор
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Локомотив» Рифат Жемалетдинов и игрок ФК «Зенит» Клаудиньо
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Малком
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Иван Сергеев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Иван Сергеев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фанаты ФК «Зенит» празднуют победу команды в чемпионате России по футболу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Малком и игрок ФК «Локомотив» Тин Едвай
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Малком
Дарья Драй © ИА REGNUM
За «Локомотив» единственным голом отличился полузащитник Джирано Керк.
Игрок ФК «Зенит» Далер Кузяев и игрок ФК «Локомотив» Сергей Бабкин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Локомотив» Артем Карпукас и игрок ФК «Зенит» Юри Альберто
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Юри Альберто
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки «Зенита» радуются забитому голу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Артем Дзюба и игрок ФК «Локомотив» Марк Мампасси
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Андрей Мостовой радуется забитому голу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки «Зенит» радуются забитому голу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Малком и игрок ФК «Локомотив» Сергей Бабкин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки «Зенит» радуются забитому голу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки «Зенита» радуются забитому голу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки «Зенита» Вильмар Барриос, Андрей Мостовой и Данил Круговой радуются забитому голу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фанаты ФК «Зенит» празднуют победу команды в чемпионате России по футболу
Дарья Драй © ИА REGNUM
«Зенит» завоевал главный трофей страны в четвертый раз подряд и девятый раз в истории команды. Ранее петербуржцы становились сильнейшей командой в 1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020 и 2021-м годах.
Председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер и игрок ФК «Зенит» Александр Ерохин во время церемонии награждения
Дарья Драй © ИА REGNUM
Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц и председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер
Дарья Драй © ИА REGNUM
Состав ФК «Зенит» празднует победу в чемпионате России по футболу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Состав ФК «Зенит» празднует победу в чемпионате России по футболу
Дарья Драй © ИА REGNUM
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Игроки ФК «Зенит» радуются победе в чемпионате России по футболу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак с кубком после победы команды в чемпионате России по футболу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Фанаты ФК «Зенит» празднуют победу команды в чемпионате России по футболу
Дарья Драй © ИА REGNUM
ФК «Зенит» после победы в чемпионате России по футболу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки ФК «Зенит» радуются победе в чемпионате России по футболу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Магомед Оздоев радуется победе в чемпионате России по футболу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Следующий матч команда Сергея Семака проведет в субботу, 7 мая. В 28-м туре Тинькофф Российской Премьер-лиги команда на «Газпром Арене» примет «Химки».