1 мая 2022 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 09:29 — REGNUM «Зенит» на своем поле обыграл «Локомотив» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), досрочно завоевав чемпионский титул. Встреча прошла 30 апреля на «Газпром-Арене» Санкт-Петербурга и завершилась со счетом 3:1.

Матч 27-го тура чемпионата России по футболу между командами ФК «Зенит» и ФК «Локомотив» Дарья Драй © ИА REGNUM

Болельщики ФК «Зенит» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Андрей Мостовой Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч 27-го тура чемпионата России по футболу между командами ФК «Зенит» и ФК «Локомотив» Дарья Драй © ИА REGNUM

Болельщики «Зенит» перед началом матча Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Локомотив» Гирано Керк радуется забитому голу во время матча Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки ФК «Локомотив» радуются забитому голу во время матча Дарья Драй © ИА REGNUM Игроки ФК «Локомотив» Гирано Керк и Вильсон Изидор радуются забитому голу во время матча Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Дмитрий Чистяков и игрок ФК «Локомотив» Вильсон Изидор Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь ФК «Зенит» 22 Михаил Кержаков Дарья Драй © ИА REGNUM

Болельщики ФК «Зенит» Дарья Драй © ИА REGNUM

Победу петербуржцам принесли голы Ивана Сергеева, Малколма и Андрея Мостового. Таким образом, «Зенит» набрал 61 очко после 27 туров в Тинькофф Российской Премьер-лиге.

Игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Локомотив» Гирано Керк и игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок ФК «Локомотив» Гирано Керк и игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Локомотив» Вильсон Изидор и игрок ФК «Зенит» Нуралы Алип Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Малком и игрок ФК «Локомотив» Рифат Жемалетдинов Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки ФК «Зенит» Юри Альберто, Дуглас Сантос и игрок ФК «Локомотив» Вильсон Изидор Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Локомотив» Рифат Жемалетдинов и игрок ФК «Зенит» Клаудиньо Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Малком Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Иван Сергеев Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Иван Сергеев Дарья Драй © ИА REGNUM

Фанаты ФК «Зенит» празднуют победу команды в чемпионате России по футболу Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Малком и игрок ФК «Локомотив» Тин Едвай Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Малком Дарья Драй © ИА REGNUM

За «Локомотив» единственным голом отличился полузащитник Джирано Керк.

Игрок ФК «Зенит» Далер Кузяев и игрок ФК «Локомотив» Сергей Бабкин Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Локомотив» Артем Карпукас и игрок ФК «Зенит» Юри Альберто Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Юри Альберто Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки «Зенита» радуются забитому голу Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Артем Дзюба и игрок ФК «Локомотив» Марк Мампасси Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Андрей Мостовой радуется забитому голу Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки «Зенит» радуются забитому голу Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Малком и игрок ФК «Локомотив» Сергей Бабкин Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки «Зенит» радуются забитому голу Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки «Зенита» радуются забитому голу Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки «Зенита» Вильмар Барриос, Андрей Мостовой и Данил Круговой радуются забитому голу Дарья Драй © ИА REGNUM

Фанаты ФК «Зенит» празднуют победу команды в чемпионате России по футболу Дарья Драй © ИА REGNUM

«Зенит» завоевал главный трофей страны в четвертый раз подряд и девятый раз в истории команды. Ранее петербуржцы становились сильнейшей командой в 1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020 и 2021-м годах.

Председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер и игрок ФК «Зенит» Александр Ерохин во время церемонии награждения Дарья Драй © ИА REGNUM

Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц и председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер Дарья Драй © ИА REGNUM

Состав ФК «Зенит» празднует победу в чемпионате России по футболу Дарья Драй © ИА REGNUM

Состав ФК «Зенит» празднует победу в чемпионате России по футболу Дарья Драй © ИА REGNUM

Дарья Драй © ИА REGNUM

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Игроки ФК «Зенит» радуются победе в чемпионате России по футболу Дарья Драй © ИА REGNUM Главный тренер «Зенита» Сергей Семак с кубком после победы команды в чемпионате России по футболу Дарья Драй © ИА REGNUM

Фанаты ФК «Зенит» празднуют победу команды в чемпионате России по футболу Дарья Драй © ИА REGNUM

ФК «Зенит» после победы в чемпионате России по футболу Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки ФК «Зенит» радуются победе в чемпионате России по футболу Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Магомед Оздоев радуется победе в чемпионате России по футболу Дарья Драй © ИА REGNUM

Следующий матч команда Сергея Семака проведет в субботу, 7 мая. В 28-м туре Тинькофф Российской Премьер-лиги команда на «Газпром Арене» примет «Химки».