Вашингтон, 30 апреля 2022, 23:38 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили хотела бы получить для своей страны у США больше политической поддержки. Об этом она сообщила американскому изданию The Hill.
Зурабишвили рассказала, что не видит оснований опасаться военных действий со стороны России однако просит западных партнёров «не забывать о Грузии».
По её словам, речь идёт не о военной, а о политической поддержке Грузии и Молдавии, что могло бы стать «важным сигналом Москве». Зурабишвили подтвердила приверженность североатлантическому курсу.
«Решать не нам, но я могу сказать, что мы хотим гарантий безопасности. Как маленькая страна, живущая по соседству с Россией, которая оккупирует две наших территории, мы не можем сказать «нет» гарантиям безопасности», — сказала она.