Вашингтон, , 23:38 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили хотела бы получить для своей страны у США больше политической поддержки. Об этом она сообщила американскому изданию The Hill.

Саломе Зурабишвили Melberg

Зурабишвили рассказала, что не видит оснований опасаться военных действий со стороны России однако просит западных партнёров «не забывать о Грузии».

По её словам, речь идёт не о военной, а о политической поддержке Грузии и Молдавии, что могло бы стать «важным сигналом Москве». Зурабишвили подтвердила приверженность североатлантическому курсу.

«Решать не нам, но я могу сказать, что мы хотим гарантий безопасности. Как маленькая страна, живущая по соседству с Россией, которая оккупирует две наших территории, мы не можем сказать «нет» гарантиям безопасности», — сказала она.