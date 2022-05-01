1 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили попадание российского рубля в число лидеров по укреплению к доллару.

Елизавета Коробова, , 00:08 — REGNUM Информация, согласно которой рубль оказался в числе лидеров укрепления против доллара за период с начала 2022 года среди других валют развивающихся рынков, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 30 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Где-то в уголке тихо плачет доллар, а евро нервно курит в сторонке», — пишет Наталия С.

Многие пользователи пришли к выводу, что намерение американского правительства задушить российскую национальную валюту обернулось полным кошмаром для всей финансовой системы США.

«А как же доллар по 200? Нельзя так бедных кастрюль шокировать!» — написал Роман Р.

«Дедолларизацию уже не остановить», — считает Иван Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что как только руководство России повернулось в сторону своих национальных интересов, тут же рубль показал свою состоятельность, а доллар ускорил своё движение на задворки мира.

«Правительство прекратило спонсировать нацистский западный режим, покупая доллары и евро! Теперь нет смысла хранить свои сбережения в этих ничем не обеспеченных фантиках, которые у тебя украдут в любой момент», — уверен Сергей Б.

«Ну так оно и понятно, сейчас доллар на фоне санкций против России показал свою несостоятельность. Вот рубль и растет в цене», — поделилась своим мнением Аделя Г.

Условия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что без американского авторитета, который нынешний президент США благополучно оставил в прошлом, доллар оказался не такой уж и привлекательной валютой.

«Этого и стоило ожидать, теперь доллар явно никому не нужен. Хорошо, что я ещё успела доллары на рубли обменять по выгодному курсу. А то сейчас бы в убытке осталась. Те, кто в рубль верил, тот ничего не потерял», — отметила Светлана Б.

Ряд пользователей указывает на то, что Соединённые Штаты потеряли страх в глазах своих оппонентов, что может стать катастрофой для всей Америки.

«От деревянного до золотого рубля всего один шаг, и он сделан. Весь западный мир уже трясёт и шатает от этого шага. Муаммар Каддафи был убит, а страна разрушена войсками западных стран из-за попытки создать свою национальную валюту, обеспеченную золотом и не зависимую от финансовой системы США. То же самое происходит сегодня, когда весь Запад собрал войска вдоль рубежей России. Вот только русского медведя им не одолеть. Да здравствует золотой рубль!» — провозглашает Юрий Э.

Нашлись и те, кто вслед за укреплением национальной валюты России ждут от российского руководства улучшения благосостояния своих граждан.

«Сделайте его хотя бы тридцать рублей за доллар и поднимите минимальную зарплату в стране до 1000 рублей за час работы. Тогда российский народ станет самым богатым в этом мире и вознаградит власти за такую заботу», — призывает Евгений К.

Напомним, 30 апреля РИА Новости опубликовало материал, согласно которому рубль оказался в числе лидеров укрепления против доллара за период с начала 2022 года среди других валют развивающихся рынков. Наилучший результат показал бразильский реал, подорожавший с конца 2021 года по 29 апреля 2022 года включительно к доллару более чем на 14%, а российская национальная валюта прибавила за этот период 6,2%.