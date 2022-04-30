Тегеран, 30 апреля, 2022, 23:12 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны использовать потенциал этносов Афганистана и их элит. Об этом, как передает «8 Собх», заявил специальный представитель президента Ирана по Афганистану Каземи Коми, говоря о последних событиях в этой стране.

Бойцы «Талибана» (запрещенная в РФ организация)

По его словам, последние события в Афганистане показывают, что «террористы хотят возникновения междоусобицы и этно-религиозных конфликтов».

«Правителям пора действовать во благо безопасности, поощряя и используя потенциал всех этносов страны», — заявил специальный представитель президента Ирана в Афганистане.

Ранее в МИД Ирана резко осудили нападения на шиитов в Афганистане. На прошлой неделе официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не в состоянии обеспечить безопасность и бороться с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не прокомментировали заявления представителей МИД Ирана.

Иран является одной из стран, поддерживающих тесные отношения с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и МИД Исламской Республики выдал аккредитацию трем дипломата талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в посольстве Афганистана в Тегеране.