Лондон, 30 апреля 2022, 23:09 — REGNUM Премьер Великобритании Борис Джонсон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому увеличение поставок оружия. Об этом 30 апреля сообщили в канцелярии Джонсона по итогам телефонного разговора.
Джонсон заверил Зеленского в том, что Лондон продолжит оказывать Киеву экономическую, гуманитарную, а также военную помощь.
«Он подтвердил, что Великобритания продолжит поставлять дополнительную военную помощь, чтобы у украинцев имелось оборудование, необходимое им для защиты самих себя», — говорится приводит текст заявления агентство Reuters.