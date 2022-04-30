Лондон, 30 апреля, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Премьер Великобритании Борис Джонсон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому увеличение поставок оружия. Об этом 30 апреля сообщили в канцелярии Джонсона по итогам телефонного разговора.

Официальное интернет-представительство президента Украины Встреча Владимира Зеленского с Борисом Джонсоном в Киеве

Джонсон заверил Зеленского в том, что Лондон продолжит оказывать Киеву экономическую, гуманитарную, а также военную помощь.

«Он подтвердил, что Великобритания продолжит поставлять дополнительную военную помощь, чтобы у украинцев имелось оборудование, необходимое им для защиты самих себя», — говорится приводит текст заявления агентство Reuters.