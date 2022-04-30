30 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова главы российского МИД о том, что спецоперация России на Украине вносит вклад в процесс освобождения мира от гнёта Запада.

Светлана Рыбина, , 23:26 — REGNUM Заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о том, что специальная военная операция России на Украине вносит вклад в процесс освобождения мира от неоколониального гнёта Запада, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 30 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Военная спецоперация на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

«Россия заботится обо всём человечестве. Запад стремится уничтожить всё человечество. Занимайте сторону, господа», — призывает Марат Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что высшие эшелоны российской власти осознали всю пагубность западной системы управления, поэтому всему остальному миру стоить обратить на это внимание и задуматься о своих истинных национальных интересах.

«Лавров умеет делать политические выводы и следовать национальному курсу, быть со своим народом, в отличие от лидеров Европы, которые банальные риски не просчитали и плюнули в собственных граждан», — написал Василий У.

Некоторые комментаторы отмечают, что спецоперация России заставила коллективный Запад проявить свою настоящую фашистскую сущность, которую он долгие годы старательно скрывал.

«На Западе никого не смущает, что на Украине нацисты на немецкой технике воюют против русских? История в самом деле повторяется. Лавров молодец, и я полностью с ним согласна, нужно остудить пыл Запада, который подстрекает Украину, накачивая ее оружием. А потом эти пиар-истории с ленд-лизом… Сами одной рукой зигуют, а другой на нас пальцем тычат… маразм», — считает Оксана К.

Военная помощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей уверена, что Китай как никакая другая страна знает, что Запад несёт смерть и разрушения всем, кто ему доверится.

«А в Китае, кстати, хорошо понимают, что сейчас происходит. Они тоже поддерживают идею о том, что мир должен быть многополярным и не принимают гегемонию Америки», — подметил Архип К.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия фактически вырывает братский украинский народ из когтистых лап фашистского Запада.

«Да уж, киевская власть, очевидно же, что пытается всеми силами сохранить эту самую власть. А Запад в свою очередь хочет накачивать Украину оружием и использовать её в качестве площадки для войн. Таким образом, украинские нацисты за счёт западного оружия отстаивают своё право на издевательства над украинским народом. Поэтому-то Россия и помогает братскому народу освободиться от гнёта бандеровцев и их заокеанских хозяев», — указывает Александр И.

Нашлись и те, кто призвали российские власти к более решительным действиям, а также ускорить процесс «самоочищения» России от предательских элементов внутри руководства страны.

«Теперь жизнь в России изменится надолго. Придётся направлять триллионы не на покупку яхт, дворцов, островов и бриллиантов, а вкладывать их в развитие научно-промышленной базы, науки, образования, сельского хозяйства. Только дело будет упираться в алчность и уже привычное желание побыстрее набить карманы и уехать подальше от России. Нужны какие-то революционные подходы управления страной. То, что происходило с девяностых, уже мало подходит для современных условий. Что-то мало уверенности в нынешней власти. Если мы вознамерились освободить мир от гнёта Запада, то в первую очередь необходимо освободить свою страну от гнёта прозападной элиты», — поделился своим мнением Булат Ж.

Напомним, 30 апреля министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил в интервью агентству Синьхуа о том, что специальная военная операция России на Украине вносит вклад в процесс освобождения мира от неоколониального гнёта Запада.