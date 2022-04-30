Каракас, 30 апреля, 2022, 23:23 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро 30 апреля поздравил граждан и властей Вьетнама с Днем победы в войне с американским империализмом и объединением родины. Об этом он написал в соцсети Twitter.

Analitica.com Николас Мадуро

«Мы отмечаем 47 лет исторической победы вьетнамского народа против военной оккупации янки. Это пример решительности и мужества! Мы приветствуем вас из Венесуэлы и подтверждаем нашу готовность укреплять солидарность и сотрудничество», — написал глава государства.

Вьетнамская армия 30 апреля 1975 года освободила крупнейший город страны — Сайгон. Его падение ознаменовало проамериканского режима, правящего на юге Вьетнама.