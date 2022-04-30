Рамалла , 30 апреля, 2022, 22:49 — ИА Регнум. Движение ХАМАС готово выпустить по Израилю 1111 ракет с целью «защиты Иерусалима». Об этом заявил лидер движения Яхья Синвар.

Иван Шилов ИА REGNUM ХАМАС

Руководитель ХАМАС провёл встречу с деятелями из Палестины в секторе Газа, в ходе которой обсуждалось участие движения в противодействии Израилю.

«Когда будет необходимо вмешаться, чтобы защитить мечети Аль-Акса, мы готовы выпустить 1111 ракет, это число символизирует покойного лидера Ясира Арафата», — сказал Синвара.

Как сообщало ИА REGNUM, в группировке ХАМАС выступили с предостережением в адрес властей Израиля, потребовав прекращения нападений на мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.