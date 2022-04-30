Салехард, , 22:44 — REGNUM На Ямале в трёх центрах больных COVID-19 лечат гелием. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Госпиталь (сс) Pouya Bazargard. Mehr News Agency

Данный инновационный метод лечения COVID-19 включён в рекомендации Минздрава России. Кислородно-гелиевая терапия заключается в дыхании подогретой газовой смесью, поступающей из баллона. При этом облегчается затрудненное дыхание, снижается давление в легочной артерии, увеличивается кровоток в легких и верхних дыхательных путях, уменьшается вязкость мокроты и нагрузка на дыхательные мышцы.

Отмечается, что на новом оборудовании успешное лечение гелием прошли уже 35 ямальцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ЯНАО по состоянию на 30 апреля за сутки госпитализировали 12 человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 35 пациентов с коронавирусной инфекцией

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