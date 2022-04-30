Луганск, , 22:42 — REGNUM Населенный пункт Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 30 апреля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 21.30 с направления населенный пункт Горское по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО БМ-21 (20 снарядов)», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 30 апреля представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что представители ВСУ обстреляли населенный пункт Ирмино в ЛНР.