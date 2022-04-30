Стокгольм, 30 апреля 2022, 22:38 — REGNUM Российским самолёт Ан-30 нарушил воздушное пространство Швеции, заявили 30 апреля в министерстве обороны страны.
В министерстве рассказали, что российский лайнер на короткое время зашёл в воздушное пространство Швеции вечером 29 апреля.
«Российский винтовой самолет Ан-30 нарушил воздушное пространство Швеции в пятницу вечером», — приводит заявление шведского минобороны агентство Франс Пресс.
В оборонном ведомстве наблюдали за происходящим и сфотографировали самолёт.