В Швеции заявили о нарушении воздушного пространства российским Ан-30
Стокгольм, 30 апреля, 2022, 22:38 — ИА Регнум. Российским самолёт Ан-30 нарушил воздушное пространство Швеции, заявили 30 апреля в министерстве обороны страны.
Mil.ru
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В министерстве рассказали, что российский лайнер на короткое время зашёл в воздушное пространство Швеции вечером 29 апреля.
«Российский винтовой самолет Ан-30 нарушил воздушное пространство Швеции в пятницу вечером», — приводит заявление шведского минобороны агентство Франс Пресс.
В оборонном ведомстве наблюдали за происходящим и сфотографировали самолёт.