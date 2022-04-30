Анкара, , 22:54 — REGNUM Германия не должна вмешиваться во внутренние дела Турции и вставать на защиту террористов. Об этом 30 апреля журналистам заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Турция продолжит решительную борьбу с терроризмом, и никому не под силу поставить турецкий народ на колени.

При этом, отметил он, Германия стремиться повлиять на внутреннюю политику Турции каждый раз, когда там арестовывают сторонников террористического течения Фетуллаха Гюлена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правозащитник Осман Кавале получил пожизненный тюремный срок в Турции. Его осудили за попытку сменить конституционный строй и сместить правительство Турции. Министерство иностранных дел Турции вызвало посла Германии в связи с попыткой его страны вмешаться в дело правозащитника. Такое поведение вызвало ответный шаг Берлина. Германия также вызвала турецкого посла.