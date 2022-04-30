Москва, , 22:30 — REGNUM В Сирии в результате обстрела боевиков ранены трое военных. Об этом 30 апреля сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

Сирия Beshr Abdulhadi

Он рассказал, что в Идлибской зоне деэскалации за сутки там зафиксировано пять обстрелов со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в Алеппо — четыре обстрела, в Латакии — один обстрел.

«В провинции Алеппо в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Асус по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Кафер-Халаб, ранен сирийский военнослужащий, — рассказал Журавлёв. — В результате пулеметных обстрелов, произведенных террористами из района Тедиль по району Аджель, а также из района Мекбейс по району Бала, ранены два сирийских военнослужащих».