Краснодар, 30 апреля, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Добровольческий отряд Кубанского казачьего войска отправился в Донбасс. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Всероссийского казачьего общества 30 апреля.

vsko.ru Кубанские казаки отправились в Донбасс

400 казаков, вошедшие в состав добровольческого отряда, имеют боевой опыт участия в локальных конфликтах. На защиту братского народа Донбасса встанут казаки Кавказского, Майкопского, Таманского, Черноморского отделов Кубанского казачьего войска.

«Мы едем защищать от неофашистов братский народ, свои родные земли, Россию! Готовы к выполнению боевых задач, с честью нести знамя казачества и быть достойными сынами своих героических предков! С нами боевой казачий дух! С нами Бог!» — отметил походный атаман.

Перед отъездом казаки посетили храмы, получили благословение своих духовных наставников.

ИА REGNUM сообщало, что в ближайшее время число казаков-участников специальной военной операции России на Украине возрастет до 5,5 тысячи. В район проведения боевых действий отправятся ещё три добровольческих казачьих отряда.