Рим, , 22:20 — REGNUM В 2022 году цена на подсолнечное масло в Италии выросла на 63,5%, сказано в опубликованном 30 апреля отчете бизнес-ассоциации Coldiretti.

Подсолнечное масло в супермаркете Дарья Антонова © ИА REGNUM

В число «лидеров» по росту цен попали также мука (17,2%), сливочное масло (15,7%), макароны (14,1%), мясо птицы (12,2%), овощи (12%).

В среднем цены на продукты питания выросли на 6,3%. Причины — резкий рост цен на энергоносители и сырье.

В 2022 году стоимость газа в Италии выросла вдвое (для бизнеса — в 8 раз), стоимость электричества — втрое (для предприятий — вшестеро), цена на бензин — в полтора раза (после временного снижения величины акцизов цена сократилось, и вместо потребителей потери легли на бюджет страны). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25 и более процентов на все основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 6,5%) продолжит расти. Эксперты мировых рейтинговых агентств и фондов прогнозируют трехкратный рост инфляции и полуторократное замедление темпов роста ВВП в Италии в 2022 году. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета Италии уже выделено более 20 млрд евро.