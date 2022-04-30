Москва, 30 апреля, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Украинские боевики территориальной обороны проводят в Николаеве карательные рейды, заявили 30 апреля в Министерстве обороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Целью рейдов является выявление жителей с признаками пророссийских взглядов. Поводом для подозрения могут быть истории звонков и коротких сообщений на российские номера, переписки в мессенджерах, где осуждается украинская власть, подписки в соцсетях на российские каналы, а также установленное приложение Telegram.

Подозреваемых задерживают, подвергают пыткам, угрожают расправой над родственниками. В ходе рейдов изымается имущество и ценности.

«Десятки задержанных в свои дома так и не вернулись, об их судьбах ничего неизвестно», — заявили в Минобороны РФ.